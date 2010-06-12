Янукович уполномочил посла подписать Конвенцию об алиментах
04:31, 12 июня 2010Разное
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Распоряжение на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уполномочил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Нидерланды Василия КОРЗАЧЕНКО на подписание Конвенции о международном взыскании алиментов на детей и других форм семейного содержания.
Текст распоряжения Президента размещен на его официальном сайте.
Соглашение было подписано 23 ноября 2007 года в Гааге.
Этим же распоряжением В.ЯНУКОВИЧ отменил распоряжение Президента от 15 сентября 2008 года о полномочиях Николая ОНИЩУКА на подписание этой конвенции.
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