Россиянина осудили на 2,5 года за сломанный милиционеру нос

Московский суд осудил к 2,5 годов заключения гражданина, которого обвинили в том, что он разбил нос стражу порядка во время акции оппозиции, сообщает Радио "Свобода".

По данным милиции, 56-летний Сергей Махнаткин напал на милиционера во время несанкционированного митинга 31 декабря 2009 года.

Однако Махнаткин заявляет, что он в акции не участвовал, а попал на площадь, где она происходила, случайно. По словам мужчины, его задержали и избили после того, как он попросил милиционера перестать бить женщину – участницу митинга.

Необычно суровый приговор вызвал осуждение оппозиционных лидеров и правозащитников.