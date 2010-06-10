Россиянина осудили на 2,5 года за сломанный милиционеру нос
07:45, 10 июня 2010Разное
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Правозащитники назвали приговор суровым
Московский суд осудил к 2,5 годов заключения гражданина, которого обвинили в том, что он разбил нос стражу порядка во время акции оппозиции, сообщает Радио "Свобода".
По данным милиции, 56-летний Сергей Махнаткин напал на милиционера во время несанкционированного митинга 31 декабря 2009 года.
Однако Махнаткин заявляет, что он в акции не участвовал, а попал на площадь, где она происходила, случайно. По словам мужчины, его задержали и избили после того, как он попросил милиционера перестать бить женщину – участницу митинга.
Необычно суровый приговор вызвал осуждение оппозиционных лидеров и правозащитников.
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