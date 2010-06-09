Новые губернаторы берут на вооружение лозунг «жить в долг – национальная религия»

Первое открытие, которое сделали новые губернаторы, едва умостившись в свои кресла – денег в областных бюджетах нет. Хотелось уже с первого дня «сесть» на финансовые потоки, поруководить дотациями между районами и городами, а денег - нет.

Что делать в таком случае? Не ждать же реализации президентской программы «зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», которая гарантирует каждому региону достаток и финансовую самостоятельность. Пока программа еще будет имплементирована, в губернаторских креслах сменится не один хозяин, и еще не один «портрет маслом» появится в галерее экс-губернаторов, которую имеет честь обновлять каждая областная государственная администрация.

Правильно – нужно скорей занимать. Кризис ничему не научил их предшественников, которые даже в самую острую фазу кредитной духоты проповедовали: «жить в долг – национальная религия», ни их преемников.

Губернаторы побежали занимать наперегонки. Вот сообщение с ленты экономических новостей:

Ивано-Франковск. 4 мая. УНИАН. Глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил Вышиванюк предлагает выпустить региональные (внутриобластные) облигации на 1 млрд. грн. для привлечения средств на строительство и реконструкцию дорог в области. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос о мерах, что их принимает власть для ремонта дорог в городах области. «Я думаю, что в ближайшее время я проведу совещание с руководителями фракций областного совета и, думаю, с учетом ситуации с бюджетом области, предложу депутатам областного совета выпустить свою внутреннюю областную облигацию под 1 млрд. грн., - сказал Вышиванюк. - Если нам это удастся, то мы этот миллиард направим на реконструкцию и строительство новых дорог в области». По его словам, в 2010 г. в областном бюджете на ремонт дорог предусмотрено всего 20 млн. грн. поступлений от транспортного сбора. «Ввиду нынешнего состояния дорог это очень мало», - прибавил губернатор. Он считает, что для того, чтобы сделать более-менее нормальные дороги в области, нужно около миллиарда гривен. Руководитель Прикарпатья убежден, что «другого пути нет». Цифра в один миллиард удобна и просто магическая. О ней, наверное, руководители областей договорились на Совете Регионов – каждая область возьмет взаймы по миллиарду гривен. Вот у киевского областного губернатора Присяжнюка на сегодня в активе две идеи – перенести административный центр в Киевскую область и... правильно, - занять миллиард гривен:

Киевская областная государственная администрация рассматривает возможность выпуска облигаций на сумму до 1 млрд грн. Об этом сообщил журналистам председатель Киевской ОГА Анатолий Присяжнюк. А.Присяжнюк отметил, что окончательные решения о выпуске облигаций будут приняты после проведения оценки коммунального имущества области. "Если будут выпущены облигации, то, понятно, под европейские банки, под 3-4% на много лет, это не будет обременительно для бюджета", - отметил А.Присяжнюк. Председатель Киевской ОГА отметил, что полученные средства планируется направить на строительство коммунальных элеваторов или мусороперерабатывающих заводов. Уважаемые губернаторы и уважаемые советники губернаторов! Прежде чем выходить на люди с идеями выпустить областные облигации, перечитайте, пожалуйста, Бюджетный Кодекс и особенно его статью 16, которая определяет, в случае местных бюджетов:

«Исключительно Верховная Рада Автономной Республики Крым и городские советы имеют право осуществлять внутренние заимствования... Внешние заимствования могут осуществлять лишь городские советы городов с численностью населения свыше восьмисот тысяч жителей..»

Как видите, областным бюджетам НЕ РАЗРЕШЕНО брать долги сроком сверх одного финансового года и тем более эмитировать облигации. Что же касается наполеоновских планов взять у европейских банков под 3 или 4 процента на «долгие годы», господину Присяжнюку стоило бы дождаться по крайней мере выхода Украины на рынок евробондов, чтоб спрогнозировать, какой может быть ставка по виртуальным облигациям Киевской области. Виртуальным и фантастическим, поскольку Минфин никогда не даст согласия на выпуск облигаций эмитента, которому не позволяет делать это пока еще действующий Бюджетный Кодекс.

Запрет областям брать взаймы основан на том, что у областей фактически нет своего собственного имущества, которое они могли бы предоставлять в залог. Областным администрациям передано в управление ОБЩЕЕ имущество территориальных общин в пределах области, а общинам, конечно, не хотелось бы, чтобы их общее имущество пошло бы с молотка, если область окажется неспособна выполнять свои долговые обязательства.

Так что, прежде чем идти на пресс-конференцию, консультируйтесь с Бюджетным Кодексом, господа Присяжнюк и Вышиванюк!

Станислав Голубенко