Ученые говорят, что обезьяны любят разглядывать посетителей зоопарка

Обезьяны в зоопарке любят разглядывать посетителей точно так же, как людям нравится разглядывать их самих, выяснили ученые из университета Мельбурна и зоопарка Виктория.

Авторы исследования, профессор Пол ХЕМСВОРТ (Paul Hemsworth) с экологического факультета университета и его коллеги, изучали особенности взаимодействия животных и посетителей зоопарка, передает РИА «Новости».

«Прежние исследования показывали, что большое количество посетителей в зоопарке вызывает стресс у животных, однако интерпретация этих данных вызывала определенные трудности. Поэтому мы начали исследовать отношения посетителей зоопарка и орангутангов», - говорит П.ХЕМСВОРТ, слова которого приводятся в сообщении университета.

Ученые провели эксперимент с пятью орангутангами в зоопарке Мельбурна, которым была предоставлена возможность скрываться от гостей зоопарка или напротив, сидеть у них на виду.

«Как мы ожидали, если орангутанги испытывают стресс от контактов с посетителями, то они будут больше времени проводить, спрятавшись», - пояснил П.ХЕМСВОРТ.

«Однако, - говорит ученый, - мы обнаружили обратную ситуацию: обезьяны стремились к открытому окну, проводили перед ним значительно больше времени, постоянно смотрели в него. Это означает, что люди привлекают орангутангов, очень интересны им».

Исследователи отмечают, что полученные ими результаты помогут улучшить условия содержания животных в зоопарках, учитывая поведение посетителей и реакцию животных на них.