Аферу с прохождением техосмотра организовал начальник ГАИ

В Черкасской области разоблачены бывший заместитель начальника областной милиции и экс-руководитель ГАИ, которых подозревают в организации афер с техосмотрами автомобилей.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, бывшие должностные лица задержаны в порядке статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Установлено, что в Черкасской области была создана частная фирма, которая специализировалась на предоставлении платных услуг населению по проведению технического осмотра транспортных средств. Эта фирма работала при полном покровительстве милиции, в частности областного управления Госавтоинспекции. При прохождении техосмотра водители платили деньги посредникам, которые делились средствами с высоким милицейским руководством областного уровня.

В конце марта следственным отделом прокуратуры Черкасской области было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением служебными лицами Управления ГАИ ГУ МВД в Черкасской области по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). В ходе ее расследования в мае дополнительно было возбуждено еще одно уголовное дело – в отношении директора частного предприятия, которое фактически помогало милиции требовать средства от населения якобы вполне легальным способом. Сам директор этого предприятия, который подозревался в завладении чужим имуществом в особо крупых размерах, в ходе дальнейшего расследования полностью признал свою вину. Он, в частности, объяснил, что по предварительному сговору со служебными лицами областного управления ГАИ Черкасской области завладел средствами в сумме около 300 тыс. грн.

Впоследствии было возбуждено еще одно уголовное дело, его фигурантом стал директор еще одной частной фирмы.

Кроме того, на основании собранных документов было дополнительно возбуждено уголовное дело в отношении одного из бывших заместителей начальника Главного управления МВД в Черкасской области. Именно его следователи подозревают в организации аферы с техосмотрами. Уже установлено, что с сентября 2009 года по март 2010 года это должностное лицо, вступив в предварительный сговор с руководителями областной ГАИ и двух частных предприятий, организовало фирму по проведению техосмотра автомобилей.

С целью присвоения чужого имущества они предоставляли работникам УГАИ ГУ МВД Украины в Черкасской области бланки протоколов контроля колесных транспортных средств на соответствие эксплуатационным требованиям, который якобы проводил частный предприниматель. При этом работники ГАИ склоняли граждан платить средства за проверку технического состояния, в результате за такую «услугу» было получено 328 тыс. 902 грн. Позже эти деньги, перечисленные на счет частного предпринимателя, перевели в наличные и распределили между собой все участники этой аферы.

Министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЁВ дал указание провести дополнительную проверку всех обстоятельств совершения этого нарушения закона и дать жесткую оценку действиям всех работников милиции, причастных к злоупотреблениям.