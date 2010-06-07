Россия и США поделят белых медведей

Заседание российско-американской Комиссии, которая должна решить вопросы квот по добыче белого медведя, состоится во второй половине июня этого года, сообщил журналистам координатор по биоразнообразию Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Владимир Кревер.

Кревер отметил, что, по имеющимся у него данным, позиция России по отношению к добыче белого медведя "пока не ясна".

Решение о необходимости оценки численности и состояния популяции белого медведя, анализа аборигенного промысла и разработки мониторинговых и научно-исследовательских программ было принято на прошедшем в конце сентября в Москве первом заседании Российско-американской комиссии по белому медведю, напоминает РИА "Новости".

Комиссия создана в целях исполнения основных положений вступившего в силу в 2007 году Соглашения между правительствами РФ и США по охране и использованию чукотско-аляскинской популяции белого медведя.

С 1956 года в российской Арктике действовал полный запрет на добычу белого медведя, в то время как в США коренным жителям прибрежных поселков, расположенных на побережье Берингова и Чукотского морей, а также моря Бофорта, охота на крупнейшего полярного хищника была разрешена. По оценкам американской стороны, на сегодняшний день аборигены Аляски добывают 35-38 особей белого медведя ежегодно.