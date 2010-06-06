Житель Кировской области откусил собутыльнику уши

В Кировской области (Российская Федерация) завершился судебный процесс над 21-летним гражданином, который во время распития спиртных напитков нанес собутыльнику несколько ножевых ранений, потом откусил ушные раковины, а в завершение разбил об его голову бутылку из-под водки, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Суд признал обвиняемого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, "выразившегося в неизгладимом обезображивании лица", и приговорил к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.