Состоялся первый в мире концерт для собак

03:20, 06 июня 2010
Разное
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Говорят, четвероногим понравилось

В Австралии состоялся первый в мире музыкальный концерт для собак.

Как передает телекомпания ABC, концерт был организован музыкантом и композитором Лори АНДЕРСОН и ее мужем Лу РИДОМ, основателем рок-группы The Velvet Underground.

Выступление прошло на ступенях Сиднейского оперного театра в рамках фестиваля Vivid Live и длилось 20 минут, в течение которых звучали написанные Л.АНДЕРСОН высокочастотные звуки.

Сколько собак пришло послушать концерт, не уточняется, однако сама музыкант отметила, что среди них были "большие собаки, маленькие собаки, собаки в специальных нарядах для концерта и даже одна 15-летняя собака, страдающая артритом, которую хозяин привез на специальной тележке".

По мнению организаторов, концерт собакам понравился.

Никаких инцидентов во время концерта зафиксировано не было. За происходящим наблюдали ветеринары, отмечает ABC.

 

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