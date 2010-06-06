Байкеры провели мотоциклетный карнавал

В субботу около 70 мотоциклов, которыми управляли крымские байкеры в карнавальных костюмах и «коже», проехали по центральным улицам Симферополя и открыли шествие по случаю 226-летия со дня основания города.

Как передает корреспондент УНИАН, «мотокарнавал» проводится в четвертый раз и является социальным проектом. В этом году он включен в план мероприятий ко Дню города.

«Мы дарим Симферополю праздник. Проект для нас очень важен, поскольку популяризирует байкерское движение. Мы хотим разрушить мифы, потому что еще очень многие живут в стереотипах американского кино, где пузатые злые дядьки – это байкеры, на самом деле – все не так. Мы можем быть и смешными, и организованными», – сказала организатор акции Ленура МЕЛЬГАЗИЕВА.

Среди карнавальных костюмов были костюмы сексуальной кошки и кота, веселой коровы, лисы Алисы, Чингачгука, клоунов, пирата, ведьм, ангела, доброго привидения, самурая, цыган, секретных агентов, стиляг, военных, утреннего хирурга-реаниматора со спиртным в качестве «лекарств».

Проехав по улицам, байкеры на железных «конях» возглавили пешую колонну, в которой по главному проспекту Симферополя прошли несколько тысяч человек, среди них мэр города Геннадий БАБЕНКО, представители исполкома, работники предприятий, воспитанники спортивных и танцевальных школ, студенты, а также активисты Партии регионов и комсомольцы.

Как сообщал УНИАН, в субботу и воскресенье в Симферополе проходят праздничные мероприятия по случаю 226-летия города.