В Харькове шестиклассник наложил на себя руки

В Харькове совершил самоубийство ученик 6-го класса одной из средних школ.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, тело подростка было найдено днем 31 мая по месту его проживания.

По предварительному заключению, мальчик повесился.

На сегодняшний день установлено, что он проживал в благополучной семье вместе с родителями. В учебном заведении и спортивной секции подросток характеризуется исключительно положительно. Сотрудники милиции устанавливают все обстоятельства, которые привели к трагедии, сообщили в ЦОС.