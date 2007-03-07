На трассе Черновцы-Хмельницкий перевернулся ”Икарус”: есть пострадавшие

В Хмельницкой области, возле села Правдивка Ярмолинецкого района, на автодороге «Черновцы-Хмельницкий» рейсовый автобус "Икарус", в котором находились 20 пассажиров, съехал в кювет и перевернулся.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять пассажиров автобуса, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 107 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 12 человек и 134, - травмированы.