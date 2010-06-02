Неизвестные попортили баннеры с изображением Януковича
18:31, 02 июня 2010Разное
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Сообщение из Тернополя
В Тернополе неизвестные повредили баннеры с изображением Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Партии регионов, повреждены два баннера, размещенные между третьим и четвертым этажами здания, в котором находится партийный офис.
В баннеры бросили кульки с краской, после чего на одном из них красным цветом залило лицо В.ЯНУКОВИЧА, на другом – руки.
По данным “регионалов”, баннеры повредили ночью.
По поводу повреждения баннеров депутат облсовета, председатель городской организации Партии регионов Ярослава ПЯЛАЯ обратилась в милицию.
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