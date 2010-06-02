Как украинская таможня у меня из посылки вещи воровала

Мой тесть – доктор. Так как зарплата доктора в Украине мизерная, а наклонять людей на подачки он не захотел, уехал на заработки в США. Работает хоумтентом (досматривает престарелых американцев).

Так вот, решил тесть выслать мне подарок на день рождения. Зная, как я люблю ножи, он купил мне мачете, нож типа «Боуи» и четыре складных ножа.

Посылку должны были доставить как раз ко дню рождения.

Посылка, к сожалению, не пришла вовремя. Спустя месяц ее тоже не было. Начал беспокоиться, позвонил перевозчику. В компании («Мост Экспресс») развели руками: «Таможня задержала, ничем помочь не можем, звоните им».

Звоню таможенникам. Они отказались давать какие-либо пояснения. Юрист «Моста» пояснил, что изъяли посылку потому, что один из ножей таможне показался подозрительным, направили эксперту, он признал мой подарок холодным оружием. Вся загвоздка в том, что я сам эксперт-криминалист, провел много экспертиз холодного оружия и знаю, что данный нож не является «холодным» - он просто не мог пройти динамические испытания, изготовлен из мягкой стали, хоть и выглядит внушительно.

Краткий ликбез. Нож признается холодным оружием по совокупности признаков. Это длина клинка (не менее 90 мм), толщина клинка (не менее 2,6 мм), удобство удержания в руке для нанесения ударов, прочность конструкции. Нож, понравившийся таможеннику, красивый, внушительно выглядит, у него есть на рукоятке ограничитель, но он изготовлен из низкоуглеродистой стали и испытаний на прочность, обязательных при экспертизе, не мог пройти.

Спрашиваю юриста «Моста», но как же так, ведь это же нехорошо. Отвечает, что он тоже украинец и ему стыдно за свою страну. Но повлиять на таможню не может. Это, в принципе, понятно, ведь если компания-перевозчик пойдет на конфронтацию, то таможня перестанет «давать добро» и место перевозчика займет конкурент.

Неприятно. Думаю. Ехать во Львов (там таможня) как-то не с руки, а знакомых беспокоить по такому поводу неудобно. Юрист поясняет, если суд решит, что тот нож является действительно холодным оружием, то его изымут, а остальные предметы из посылки отправят мне. Нож стоит 26 долларов, билет до Львова и проживание обошлись бы намного дороже.

Ну ладно, думаю, Бог с ним, с этим ножом, хотя и жутко неприятно, ведь, по сути, какой-то служака хочет украсть у меня подарок.

Потом пришла посылка. Доставили мне ее на работу. Радостный иду домой, приятный момент, наконец-то мой подарок, пусть и не весь, попал ко мне. Когда ее распечатал, никаких хороших слов почему-то в голову не пришло, вертелась какая-то какафония из нецензурщины, прерываемая периодически фразой: «Таможня дает добро».

Доблестные таможенники изъяли все ножи – все шесть ножей.

Уже на следующий день звоню юристу «Моста», уточняю, что это вообще такое. Он ничем помочь не может. В посылке лежит протокол, читаю, «изъяты предметы», указан исполнитель – главный инспектор ВМО №7 Львовской таможни гр-н Б. Звоню ему. Умом понимаю, что смысла в этом особого нет, но не могу удержаться.

Чтобы вы поняли, почему так эмоционален, сделаю небольшое отступление.

Мой тесть уехал в США не потому, что ему хотелось романтики. Просто на тот момент (8 лет назад) на зарплату доктора в Украине он мог только продуктов на семью купить, да и то, самый минимум. Он работает, регулярно высылает деньги. Если бы не он, всей его родне пришлось бы совсем тяжко. Представьте себе на минутку, что вы работаете за океаном, видите семью раз в год и во всем себе отказываете. Не так давно тесть сам себе, дома, удалил два коренных зуба. Потому что зубы болели, а пойти в больницу – это заплатить много денег и не отправить их близким в Украине. Думаю, понятно, насколько дорог этот подарок.

Итак, звоню таможеннику. Спрашиваю, почему изъяли. Отвечает: один нож – потому что он холодным оружием является, остальные – потому что они незадекларированы. Делаю паузу-вдох.

– Но у меня на руках копия декларации, ножи задекларированы!

В ответ тишина.

Спрашиваю, считает ли он себя мужчиной и вообще личностью, роясь в трусах заробитчан и подворовывая мелочевку. Говорит, мол, неправильно все понимаете, перед законом все равны, а я тут на страже закона, за старшего.

– Какой закон, если их просто забрали, ведь они задекларированы в законном порядке?!

Ответа вразумительного, естественно, не дождался.

Задавать вопросы о смысле его такой работы, о полете души и бесценности человеческой жизни не стал, смысла не было, как вы понимаете.

То есть, сидит себе таможенник, получает зарплату из бюджета (я в этот бюджет плачу налоги), получает больничные, отпускные. Будет получать повышенную пенсию как госслужащий. Но ведь не просто так! Он охраняет нас от контрабанды, защищает производителя. Он принимает на себя главный удар целой армии негодяев-трудяг, позорно уехавших за рубеж и пытающихся своими посылками вредить Украине. Его скромная, но ужасно ответственная задача – порыться в исподнем заробитчан и вывести «негодяев-контрабандистов» на чистую воду.

Государство Украина может не переживать за свой суверенитет, международный престиж и доверие к власти, ведь на страже Родины стоят такие орлы, как этот государственный служащий – главный инспектор ВМО №7 Львовской таможни.

Вокруг – тысячи тонн китайской контрабанды, какой-то свинины без документов, даже элитных швейцарских часов в киевских бутиках. Но все это ерунда. Главное – сдержать натиск армады работяг со своими посылками.

Мы привыкли не обращать внимания на мелочи. У нас всегда, если ты сталкиваешься с госорганами, подвергаешься унижению. Пример – экспертиза агрегатов автомобиля при оформлении покупки-продажи. Райотдел милиции, эксперт один, очередь 60 человек. Приемные часы – вторник и четверг, с 14.00 до 15.30. То есть всем понятно, что он не успеет принять людей за это время и исследовать автомобили. Он специально создает условия, при которых люди будут унижаться и просить слезно принять их, ведь у них хватает забот, они не могут неделями пропускать свою работу. Естественно, за определенную мзду эксперт сделает одолжение.

А кто из нас получал загранпаспорт без проволочек, многочисленных «простите, пожалуйста, примите меня, пожалуйста, я Вас очень прошу» и заискивающих улыбок?

Вы не подумайте, я не пожаловаться написал. Эти строки – мое радостное открытие. Я понял, что очень счастлив еще и потому что не работаю таможенником в Украине. Потому что на такой работе я вряд ли бы считал себя мужчиной и уважал себя. Вряд ли бы считал, что в моем существовании есть какой-то смысл и польза для этого общества.

Я рад, что львовские госслужащие обзавелись ножом типа «Боуи» производства Пакистана, ножем-мачете и складничками из Китая. Сам люблю ножи. Я их изготавливаю сам или покупаю в магазинах, в отличие от госслужащих. Я уважаю себя.

Пообщался со знакомыми, оказывается, я не одинок, у многих конфискуют вещи из посылок. Был даже случай, когда знакомые обнаружили в посылке бутылку бренди откупоренной, но не пустой – в нее налили (взамен) воду подкрашенную чаем. Вскрывалась посылка только на таможне.

Сижу, фантазирую. До 20-го надо заплатить налоги. Может, попросить, чтобы мне сделали налоговые льготы на сумму стоимости ножей, ведь они достались госслужащим, считай, в казну упали?

Евгений Бобров, Киевская область