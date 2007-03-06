Выходите, девки, замуж или Как я укреплял украино-грузинские отношения
Саакашвили предложил экспортировать украинок в Грузию в качестве невест. Я вошел в чат знакомств под псевдонимом "грузин на Лексусе". Вот что из этого вышло...
Мнение
Одним из основных источников экспорта для Украины должны стать "незамужние члены общества". Об этом, как передает агентство "Новости-Грузия", заявил в Тбилиси президент Грузии Михаил Саакашвили на встрече со своим украинским коллегой Виктором Ющенко.
"Незамужние члены общества"
Когда это сообщение появилось в СМИ, я первым делом принялся шерстить Сеть: слишком уж невероятным это казалось. Подумалось даже: вдруг корреспондент «Ленты» что-то не так понял, и в заметку закралась ошибка. А может, это просто провокация или к нам как-то незаметно подкрался День дурака и внезапно накрыл всех? Но нет: прочие агентства подтверждали эту информацию, а календарь утверждал, что до первого апреля оставался почти целый месяц.
Кроме того, в заметке было сказано, что Саакашвили затруднился сообщить, сколько грузино-украинских семей было создано в последние годы. "Одним из основных источников экспорта для Украины должны стать незамужние члены общества. Мы для этого создали все условия, есть рейсы (авиарейсы Киев-Тбилиси - примечание Lenta.Ru), улучшается качество грузинского вина, все остальное на месте – пляжи, горы. Мы всячески приветствуем эти отношения", - подчеркнул Саакашвили.
Конечно, другой президент по меньшей мере одернул бы своего коллегу: «Ты чо несешь-то, Михо, чачи перебрал, какой экспорт?» Но Виктор Андреевич пропустил мимо ушей сказанное. Иначе поступить ему, я думаю, не позволила торжественность момента. Ведь любые грубые действия могли привести к тому, что нежные ростки демократии оказались бы затоптанными. Во-вторых, уж кто-кто, а Ющенко и Саакашвили вполне приемлемо относятся к экспорту-импорту «незамужних членов общества»: один из них женат на американке, у другого жена - голландка.
Пытаясь быть любезным, Виктор Андреевич даже заявил, что Украина готова принять участие в урегулировании конфликтов на территории Грузии. Таким образом президент проявил необыкновенную щедрость в отношении подотчетного человеческого материала: забирайте девчонок для любви и парней. Парней - чтобы воевать, ведь даже ежу ясно, к чему приведет «урегулирование конфликтов на территории Грузии».
Однако у меня возник серьезный вопрос: а согласятся ли украинские "незамужние члены общества" выступить в качестве «одного из основных источников экспорта»? Чтобы выяснить это, я решил прикинуться грузином.
В бурке грузина Поскольку моя внешность не очень соответствует горским стандартам, пришлось действовать анонимно: я зарегистрировался на чате знакомств под ником ГОРЯЧИЙ_ТБИЛИСЕЦ. Мной была опубликована заметка о заявлении Саакашвили и предложение девушкам в срочном порядке действовать в соответствии с президентской инициативой, то есть экспортироваться в Грузию в качестве невест. Надо сказать, призыв остался без ответа. Тогда я разослал несколько индивидуальных предложений девушкам с такими никами, как 35_НЕ_ЗАМУЖЕМ, 3aмiж_xoчy_дyжe-дyжe. Результат – тот же.
Вы, наверное, знаете, что мы, горцы, люди столь упорные, сколь и гордые, поэтому я пошел дальше и написал индивидуальные сообщения обладательницам ников ЗАМУЖЕМ,_НО НЕ ПРОТИВ, ЗАМУЖНЯЯ-ФЛИРТУЮЩАЯ… и еще кому-то с подобными псевдонимами. «На меня не рассчитывай», - писал им ГОРЯЧИЙ_ТБИЛИСЕЦ и сбрасывал ссылки на слова президента. На самом деле это был такой тактический ход – я шел от обратного, пытаясь задеть их своим равнодушием. Но и замужние никак не откликались.
И вот в горячем сердце горца вспыхнула радость: ГОРЯЧЕГО_ТБИЛИСЦА несколько раз виртуально поцеловал некто под ником МаНьЯчКа. Я практически сразу написал ей, что меня зовут Бадри, я сейчас живу в Киеве, и добавил: «Выходи за меня замуж! Я покажу тебе старый Тифлис», - перед глазами сразу возник образ Саакашвили. Мне вспомнилось, что все мои знакомые армяне – правнуки двадцати шести бакинских комиссаров, все арабы – доктора, а все грузины – потомственные аристократы, поэтому дописал: «Я из древнего княжеского рода». МаНьЯчКа страшно обрадовалась и спросила, есть ли у меня фото. Я ответил, что, конечно, есть и стал забивать в поисковик данные: «молодой грузин», «фото». «Сколько тебе лет?» - спросила собеседница. «27», - ответил я. «А тебе?». «18». «Эйть!» «Что это значит????????» «Это по-грузински персик!» «ааааааааааааа».
В это время поисковик выдал несколько портретов молодых грузин, один из которых я выслал МаНьЯчКе. Собеседница сразу почему-то пропала, а я решил появиться в чате под убийственным ником ГРУЗИН_НА_ЛЕКСУСЕ.
Для разогрева забросил несколько виртуальных букетов и поцелуев всем девушкам Украины, потом нанес несколько частных визитов. Но, видимо, непонятное слово «Лексус» настолько смутило потенциальных гражданок Грузии, что мои порывы остались безответными. Однако долго грустить не пришлось: вскоре мне в «приват» сама написала особа с ником IDEAL!!!!!!!: «Какой пафос!» - восхитилась она. «Еще бы», - ответил я и сбросил ссылку на слова грузинского президента. «Ага!..хо! сейчас же...аргинда,бидчо! я в шоке от нашего президента и считаю, что это полный бред!!!!!!!!!!!!!!!!!!» - ответила IDEAL!!!!!!! Я возразил, что Ющенко здесь ни причем. «Но наш согласился...отчего не в лучшем свете предстал», - сказала собеседница. «Смешение кровей совершенного разных наций - это слишком!!! абсолютно разная ментальность». - «Да причем тут кровь? У меня начальник женат на грузинке, и ничего». - «Да ладно, я общалась с грузинами... это другие люди». Такой вот невеселый состоялся у нас разговор.
Заметно опечалившись, я опять вошел в чат, на этот раз под ником «БЕДНЫЙ_ГРУЗИН». Такой псевдоним был порожден не столько моим упавшим настроением, сколько попыткой воздействовать на материнский инстинкт украинок через жалость. Сразу сообщил всем, что я новенький здесь, приехал в Киев из Тбилиси по призыву президента Михаила Саакашвили.
Мне тут же ответили двое: -Бедный_романтик- и ФИОЛЕТОВО_ЧЕРНЫЙ. Парни гостеприимно поинтересовались, какие у меня проблемы. Я объяснил, что, мол, политика государства не совсем сходится с политикой отдельных людей. «Теперь тут легко грузинам жить: Ющенко и Саакашвили подписали соглашения об упрощении порядка присвоения и прекращения гражданства гражданам Грузии, постоянно проживающим на территории Украины, и гражданам Украины, постоянно проживающим на территории Грузии», - высказал знание реалий ФИОЛЕТОВО_ЧЕРНЫЙ. «Я-то не против конечно.... но надеюсь Саакашвили это в шутку сказал», - заявил -Бедный_романтик-. ФИОЛЕТОВО_ЧЕРНЫЙ сказал, что лучше было ехать не в Киев, а Чернигов, «там девки неиспорченные». Поговорили немного о жизни, ФИОЛЕТОВО_ЧЕРНЫЙ пожелал мне удачных поисков. Я решил продолжить их на следующий день.
Это происходило пятого марта, а шестого я снова вошел в чат под ником «БЕДНЫЙ ГРУЗИН» и увидел сообщение от человека с псевдонимом «Кучерявый_болерун». «Превед милашка.. ты правда грузин!» - писал он мне. «Да пошел ты, кучерявый урод!!!!!!!» - ответил я и покинул чат. Настроение было окончательно испорчено. Я решил: пусть Ющенко и Саакашвили сами разбираются в этом, меня это не больше не касается. Кстати, если хотите посмотреть на результаты моего общения, войдите сами в чат под никами «ГОРЯЧИЙ_ТБИЛИСЕЦ», «ГРУЗИН_НА_ЛЕКСУСЕ», «БЕДНЫЙ_ГРУЗИН». Набирать большими буквами, пробелов не надо. Пароль: 1970.
Алексей Подорожный, Харьков