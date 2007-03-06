Выходите, девки, замуж или Как я укреплял украино-грузинские отношения

Мнение

Одним из основных источников экспорта для Украины должны стать "незамужние члены общества". Об этом, как передает агентство "Новости-Грузия", заявил в Тбилиси президент Грузии Михаил Саакашвили на встрече со своим украинским коллегой Виктором Ющенко.

"Незамужние члены общества"

Когда это сообщение появилось в СМИ, я первым делом принялся шерстить Сеть: слишком уж невероятным это казалось. Подумалось даже: вдруг корреспондент «Ленты» что-то не так понял, и в заметку закралась ошибка. А может, это просто провокация или к нам как-то незаметно подкрался День дурака и внезапно накрыл всех? Но нет: прочие агентства подтверждали эту информацию, а календарь утверждал, что до первого апреля оставался почти целый месяц.

Кроме того, в заметке было сказано, что Саакашвили затруднился сообщить, сколько грузино-украинских семей было создано в последние годы. "Одним из основных источников экспорта для Украины должны стать незамужние члены общества. Мы для этого создали все условия, есть рейсы (авиарейсы Киев-Тбилиси - примечание Lenta.Ru), улучшается качество грузинского вина, все остальное на месте – пляжи, горы. Мы всячески приветствуем эти отношения", - подчеркнул Саакашвили.

Конечно, другой президент по меньшей мере одернул бы своего коллегу: «Ты чо несешь-то, Михо, чачи перебрал, какой экспорт?» Но Виктор Андреевич пропустил мимо ушей сказанное. Иначе поступить ему, я думаю, не позволила торжественность момента. Ведь любые грубые действия могли привести к тому, что нежные ростки демократии оказались бы затоптанными. Во-вторых, уж кто-кто, а Ющенко и Саакашвили вполне приемлемо относятся к экспорту-импорту «незамужних членов общества»: один из них женат на американке, у другого жена - голландка.

Пытаясь быть любезным, Виктор Андреевич даже заявил, что Украина готова принять участие в урегулировании конфликтов на территории Грузии. Таким образом президент проявил необыкновенную щедрость в отношении подотчетного человеческого материала: забирайте девчонок для любви и парней. Парней - чтобы воевать, ведь даже ежу ясно, к чему приведет «урегулирование конфликтов на территории Грузии».

Однако у меня возник серьезный вопрос: а согласятся ли украинские "незамужние члены общества" выступить в качестве «одного из основных источников экспорта»? Чтобы выяснить это, я решил прикинуться грузином.

В бурке грузина Поскольку моя внешность не очень соответствует горским стандартам, пришлось действовать анонимно: я зарегистрировался на чате знакомств под ником ГОРЯЧИЙ_ТБИЛИСЕЦ. Мной была опубликована заметка о заявлении Саакашвили и предложение девушкам в срочном порядке действовать в соответствии с президентской инициативой, то есть экспортироваться в Грузию в качестве невест. Надо сказать, призыв остался без ответа. Тогда я разослал несколько индивидуальных предложений девушкам с такими никами, как 35_НЕ_ЗАМУЖЕМ, 3aмiж_xoчy_дyжe-дyжe. Результат – тот же.

Вы, наверное, знаете, что мы, горцы, люди столь упорные, сколь и гордые, поэтому я пошел дальше и написал индивидуальные сообщения обладательницам ников ЗАМУЖЕМ,_НО НЕ ПРОТИВ, ЗАМУЖНЯЯ-ФЛИРТУЮЩАЯ… и еще кому-то с подобными псевдонимами. «На меня не рассчитывай», - писал им ГОРЯЧИЙ_ТБИЛИСЕЦ и сбрасывал ссылки на слова президента. На самом деле это был такой тактический ход – я шел от обратного, пытаясь задеть их своим равнодушием. Но и замужние никак не откликались.

И вот в горячем сердце горца вспыхнула радость: ГОРЯЧЕГО_ТБИЛИСЦА несколько раз виртуально поцеловал некто под ником МаНьЯчКа. Я практически сразу написал ей, что меня зовут Бадри, я сейчас живу в Киеве, и добавил: «Выходи за меня замуж! Я покажу тебе старый Тифлис», - перед глазами сразу возник образ Саакашвили. Мне вспомнилось, что все мои знакомые армяне – правнуки двадцати шести бакинских комиссаров, все арабы – доктора, а все грузины – потомственные аристократы, поэтому дописал: «Я из древнего княжеского рода». МаНьЯчКа страшно обрадовалась и спросила, есть ли у меня фото. Я ответил, что, конечно, есть и стал забивать в поисковик данные: «молодой грузин», «фото». «Сколько тебе лет?» - спросила собеседница. «27», - ответил я. «А тебе?». «18». «Эйть!» «Что это значит????????» «Это по-грузински персик!» «ааааааааааааа».

В это время поисковик выдал несколько портретов молодых грузин, один из которых я выслал МаНьЯчКе. Собеседница сразу почему-то пропала, а я решил появиться в чате под убийственным ником ГРУЗИН_НА_ЛЕКСУСЕ.

Для разогрева забросил несколько виртуальных букетов и поцелуев всем девушкам Украины, потом нанес несколько частных визитов. Но, видимо, непонятное слово «Лексус» настолько смутило потенциальных гражданок Грузии, что мои порывы остались безответными. Однако долго грустить не пришлось: вскоре мне в «приват» сама написала особа с ником IDEAL!!!!!!!: «Какой пафос!» - восхитилась она. «Еще бы», - ответил я и сбросил ссылку на слова грузинского президента. «Ага!..хо! сейчас же...аргинда,бидчо! я в шоке от нашего президента и считаю, что это полный бред!!!!!!!!!!!!!!!!!!» - ответила IDEAL!!!!!!! Я возразил, что Ющенко здесь ни причем. «Но наш согласился...отчего не в лучшем свете предстал», - сказала собеседница. «Смешение кровей совершенного разных наций - это слишком!!! абсолютно разная ментальность». - «Да причем тут кровь? У меня начальник женат на грузинке, и ничего». - «Да ладно, я общалась с грузинами... это другие люди». Такой вот невеселый состоялся у нас разговор.

Заметно опечалившись, я опять вошел в чат, на этот раз под ником «БЕДНЫЙ_ГРУЗИН». Такой псевдоним был порожден не столько моим упавшим настроением, сколько попыткой воздействовать на материнский инстинкт украинок через жалость. Сразу сообщил всем, что я новенький здесь, приехал в Киев из Тбилиси по призыву президента Михаила Саакашвили.

Мне тут же ответили двое: -Бедный_романтик- и ФИОЛЕТОВО_ЧЕРНЫЙ. Парни гостеприимно поинтересовались, какие у меня проблемы. Я объяснил, что, мол, политика государства не совсем сходится с политикой отдельных людей. «Теперь тут легко грузинам жить: Ющенко и Саакашвили подписали соглашения об упрощении порядка присвоения и прекращения гражданства гражданам Грузии, постоянно проживающим на территории Украины, и гражданам Украины, постоянно проживающим на территории Грузии», - высказал знание реалий ФИОЛЕТОВО_ЧЕРНЫЙ. «Я-то не против конечно.... но надеюсь Саакашвили это в шутку сказал», - заявил -Бедный_романтик-. ФИОЛЕТОВО_ЧЕРНЫЙ сказал, что лучше было ехать не в Киев, а Чернигов, «там девки неиспорченные». Поговорили немного о жизни, ФИОЛЕТОВО_ЧЕРНЫЙ пожелал мне удачных поисков. Я решил продолжить их на следующий день.

Это происходило пятого марта, а шестого я снова вошел в чат под ником «БЕДНЫЙ ГРУЗИН» и увидел сообщение от человека с псевдонимом «Кучерявый_болерун». «Превед милашка.. ты правда грузин!» - писал он мне. «Да пошел ты, кучерявый урод!!!!!!!» - ответил я и покинул чат. Настроение было окончательно испорчено. Я решил: пусть Ющенко и Саакашвили сами разбираются в этом, меня это не больше не касается. Кстати, если хотите посмотреть на результаты моего общения, войдите сами в чат под никами «ГОРЯЧИЙ_ТБИЛИСЕЦ», «ГРУЗИН_НА_ЛЕКСУСЕ», «БЕДНЫЙ_ГРУЗИН». Набирать большими буквами, пробелов не надо. Пароль: 1970.

Алексей Подорожный, Харьков