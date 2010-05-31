На автотрассе Киев-Чоп перевернулся грузовик с 20-ю тоннами клея

На автотрассе “Киев-Чоп” в селе Малые Подлески Львовской области во время ДТП перевернулся грузовой автомобиль «МАН» с прицепом-автоцистерной, груженной 22 тоннами клея «Осакрил».

Об этом сообщил УНИАН начальник пресс-центра Главного управления МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО.

По его словам, из автоцистерны вытекла жидкость, однако проверка установила, что клей предназначен для изготовления строительных смесей типа «Церезит», не является токсичным и не может нанести вреда окружающей среде.

Грузовладельцем оказалась харьковская фирма.

Сотрудники МЧС и дорожной службы приняли меры для ликвидации последствий вытекания жидкости в почву.