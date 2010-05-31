Ющенко забыл, что уже не Президент, и продолжает «валить» Тимошенко

Авторитетные политики, политологи и публицисты склонны были считать, что Виктор Андреевич Ющенко после всего, что он натворил — „политический покойник” . И тут вдруг чудо, о котором писал поэт, — „врізав дуба, а ходить і їсть”.

Как иначе можно прокомментировать выступление Виктора Ющенко на заседании Совета "Нашей Украины”?

29 мая в на заседании совета „Нашей Украины” он дал своим однопартийцам среди других установок “ценное указание” не поддерживать никаких идей, которые будут требовать консолидации „Нашей Украины” с БЮТ. При этом, экс-Президент, как водится, отметил, что не видит особых отличий между идеологией БЮТ и Партии регионов.

После таких заявлений-установок можно в лучшем случае пожать плечами. Казалось бы, сиди себе в Мюнхене, попивай пиво, после того, как отдал Украину на откуп Януковичу. Но, как видим, нет, тянет Виктора Андреевича и дальше на политические “подвиги”.

Очередной „подвиг” заключается в том, чтобы валить свою вину на других.

Вспомним, что в свое время после создания искусственного политического творения — „Нашей Украины”, которое должно был стать постаментом под только что выстроганным заинтересованными технологами идолом, Виктор Андреевич, чтобы укрепить трухлявый фундамент, выставил требование всем политическим силам отказаться от своей партийной принадлежности и влиться в „Нашу Украину”. В числе первых — было требование к НРУ: распуститься и всем составом войти в „Нашу Украину”.

Напоминаю: это требование Ющенко, а не Тимошенко. Ультиматум Ющенко таки кое на кого подействовал. Позвал он в свой кабинет руководителей наибольших областных руховских организаций, пообещал им „золотые горы”, чтобы только боролись с лидером БЮТ. Под воздействием заученных лекций Виктора Андреевича некоторые лидеры областных организаций начали воевать с Рухом, ведь такой была воля покровителя. И продолжили разваливать Рух, чтобы о нем и не упоминалось.

Теперь народ призывает к единству оппозиционных сил, чтобы вместе вырваться из бездны. И вот выходит перед люди тот, кто, очевидно, продолжает считать себя мессией, и с маниакальной настойчивостью заверяет разуверившихся, что „не будет поддерживать ни одной идеи, которая будет требовать консолидации „Нашей Украины” с БЮТ”. Опять на ум приходят слова поэта: „Їй право, не страшно вмерти, а страшно мертвому жить”.

Богдан Горынь, член политсовета Народного Руха Украины