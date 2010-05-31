ДТП в Донецкой области: семеро пострадавших

В Донецкой области из-за невнимательности водителя в дорожно-транспортном происшествии пострадали 7 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, авария произошла вчера в 17.30 в г. Славянск, на ул. Ленинградской. Водитель автомобиля "Subaru Forester" отвлекся от управления, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с ехавшим навстречу микроавтобусом "Renault Trafic".

В результате ДТП оба водителя и пятеро пассажиров микроавтобуса “Renault”, двое из них - граждане России, которые приехали в Украину на отдых, получили телесные повреждения разной степени тяжести и госпитализированы в больницу.

В целом за прошедшие сутки в Украине произошло 399 ДТП, в которых 9 человек погибли, 125 – получили травмы. В том числе 7 ДТП совершено по вине водителей в нетрезвом состоянии.