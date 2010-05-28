Конгресс МФЖ принял программу действий на три года

Конгресс Международной федерации журналистов принял Программу действий на три года и избрал руководство федерации

Кадиса. 28 мая. УНИАН. В испанском городе Кадиса завершил работу конгресс Международной федерации журналистов, который продолжался с 26 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, в последний рабочий день была принята Программа действий на 2010-2013 годы и избрано руководство федерации.

Так, президентом МФЖ стал британец Джим БУМЕЛА, занимавший эту должность и ранее, а старшим вице-президентом избрали марокканца Мжахеда ЙОУНУСА. Федерация получила также нового вице-президента, казначея и советников.

На церемонии закрытия присутствовал принц Астурийский Филипп с женой принцессой Летицией. В своей речи член испанской королевской семьи сосредоточил внимание собравшихся на важности журналистской профессии. «Едва ли не наибольшим вызовом современности является необходимость постоянной информированности. Ведь для того, чтобы делать правильные выводы, формировать собственное мнение, и, в конце концов, осознанно голосовать, нужно владеть правдивой информацией”, - отметил он.

“Мы живем в сложном мире, который, к тому же, постоянно меняется. Граждане нуждаются в помощи в решении этих сложностей. И именно журналисты ответственны за предоставление этой помощи», - подчеркнул принц Астурийский.

Дж.БУМЕЛА в своем выступлении затронул тему профессиональной солидарности и борьбы журналистов за свои права. «Будучи журналистами, мы с вами очень разные. Иногда - диаметрально противоположные. Но объединившись и осознав, что журналистика - это достояние общественности, мы сможем начать борьбу за сохранение основных принципов профессии в постоянно меняющемся мире», - подчеркнул он.

Следующий всемирный конгресс Международной федерации журналистов состоится в 2013 году.

***Джим Абделькерим БУМЕЛА - президент Международной федерации журналистов с 2007 года. Проживает в Оксфорде, Великобритания. Как журналист начинал свою профессиональную деятельность в издательстве «Пергамон Пресс». Работал редактором в научных журналах по вопросам здравоохранения и социальных наук. Был инициатором многих акций в защиту прав журналистов, в частности трехлетней забастовки «Пергамон Пресс», за что был уволен после 12 лет работы.

До своего избрания президентом МФЖ Дж.БУМЕЛА много лет был членом исполкома этой организации, с 2002 года занимал должность казначея. В настоящее время он – фрилансер. Пишет статьи для ведущих мировых изданий.