Как Google невольно посмеялся над прожектом «Олимпиада-2022»

Каждое утро я получаю alerts on Ukraine от Гугла – гиперссылки на источники, где за последние сутки писали об Украине.

В день, когда Президент Украины решил потешить самолюбие галичан, и объявил о намерении Украины пригласить зимние Олимпийские Игры то ли на Буковину, то ли на Буковель, лента Гугла разместила рядом два взаимоперечеркивающие сообщения. Первое – «Янукович хочет, чтобы Украина приняла зимнюю Олимпиаду 2022 года» и второе – «УЕФА призывает Украину ускорить подготовку к Евро-2012 и выражает беспокойство медленными темпами подготовки к чемпионату Европы по футболу».

Страна, которой еще предстоит доказать Европе и миру, способна ли она подготовить и провести на должном уровни футбольный форум, уже замахивается на новый престижный проект. Прибыли от Евро-2012 (если они будут вообще), инфраструктурный прорыв, дороги европейского класса, не только фешенебельные, а приличные и комфортные гостиницы – это все впереди. Пока – отставание от графика; многомиллиардные долги государства; векселя Укравтодора, по которым неизвестно какими деньгами он будет расплачиваться в сентябре 2012 года; еженедельные аукционы Минфина, на которых он пытается продать бонды под Евро-2012.

Не доведя до ума Евро-2012, мы уже заримся на Олимпиаду-2022. Для бедной страны с резким расслоением доходов, с нереформированной сырьевой экономикой, с имиджем попрошайки, живущей от займа МВФ до ссуды Евросоюза, нет лучшего способа хотя бы на несколько лет отвлечь внимание населения от третьесортности уровня жизни в этом государстве, чем поманить идеей очередного мегапроекта.

Например в Киевской области, которая уже придумала себе свою Олимпиаду. В области стихли разговоры о плохих дорогах, плохих больницах и ненасытных чиновниках. С легкой руки губернатора Присяжнюка все только думают, какой населенный пункт – Белая Церковь, Вышгород, Васильков или Вишневое – отнимет у Киева лавры административного областного центра.

Станислав Голубенко