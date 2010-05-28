В Днепропетровске трамвай врезался в дерево: восемь раненых

Вчера в 18.24 в Днепропетровске сошел с рельс и врезался в дерево трамвай из двух вагонов, в котором находились 65 пассажиров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, восемь человек, в том числе ребенок, с травмами средней и легкой степеней тяжести госпитализированы в областную больницу. Частично поврежден один вагон и 25 м трамвайного пути. Причина аварии устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Днепропетровской области.