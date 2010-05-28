Взрыв на АЗС в Одесской области: двое погибших
10:12, 28 мая 2010Разное
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Во время сварочных работ
В четверг в Болграде Одесской области на АЗС во время сварочных работ на емкости, где раньше хранился бензин, произошел взрыв.
На месте взрыва один человек погиб, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС. Еще двое в тяжелом состоянии были госпитализированы в центральную районную больницу, где один человек умер.
По факту события правоохранительные органы проводят расследование. На месте произошедшего работала оперативная группа Главного управления МЧС в Одесской области.
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