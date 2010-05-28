Результаты жеребьевки финала Евровидения-2010

Порядок выступлений финалистов "Евровидения-2010" определился в ходе жеребьевки, которая прошла сразу после второго полуфинала:

1. Азербайджан

2. Испания

3. Норвегия

4. Молдова

5. Кипр

6. Босния и Герцеговина

7. Бельгия

8. Сербия

9. Беларусь

10. Ирландия

11. Греция

12. Великобритания

13. Грузия

14. Турция

15. Албания

16. Исландия

17. Украина

18. Франция

19. Румыния

20. Россия

21. Армения

22. Германия

23. Португалия

24. Израиль

25. Дания

Победитель конкурса будет определен 29 мая на финальном шоу одновременным зрительским голосованием и голосованием профессиональных жюри в каждой из стран-участниц: баллы за место, присужденное зрителями (первое - 12 очков, второе - 10, третье - 8) и баллы за место, присужденное профессиональным жюри, суммируются. Лучшие 10 сумм снова выстраиваются по ранжиру и в виде 1-10 места появляются на табло в прямом эфире из Осло.