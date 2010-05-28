Еврокомиссия ввела новые правила для рынка дистрибуции автомобилей

Европейская комиссия ввела новые правила для рынка дистрибуции автомобилей и их ремонта.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

В соответствии с сообщением, новые правила будут предусматривать уменьшение контрактной зависимости “гаражей по ремонту автомобилей” от производителей транспортных средств. В частности, Комиссия считает, что в соответствии с новыми правилами, гаражи будут иметь больше возможностей приобрести для ремонта альтернативные запчасти, что будет способствовать удешевлению стоимости ремонтов автомобилей.

«Производители автомобилей не смогут больше выставлять гарантийные условия относительно того, что замена масла или другие услуги для владельцев автомобилей могут предоставляться лишь в авторизованных ремонтных мастерских. Конечно, производитель может требовать проведения ремонта, который покрывается гарантией, и оплачивается самим производителем в авторизованных гаражах”, - говорится в сообщении.

Еврокомиссия считает, что таким образом на рынке ремонта автомобилей усилится конкуренция между авторизованными мастерскими и независимыми, что в целом может способствовать уменьшению стоимости ремонтных работ.

По оценкам Еврокомиссии, сейчас расходы на ремонтные работы составляют 40% общей стоимости расходов владельца на содержание автомобиля.

Новые правила вступят в силу с 1 июня этого года.

Кроме того, Еврокомиссия предложила упростить правила работы дилеров, которые занимаются продажей новых автомобилей с тем, чтобы уменьшить расходы на дистрибуцию. Эти предложения начнут действовать с 1 июня 2013 года.