Состоялся второй полуфинал Евровидения-2010 :)
00:00, 28 мая 2010Разное
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Увидим украинскую певицу в финале
В Осло состоялся второй полуфинал Евровидения-2010.
По результатам зрительского голосования в финал прошли представители: Грузии, УКРАИНЫ, Турции, Израиля, Ирландии, Кипра, Азербайджана, Румынии, Армении, Дании.
Напомним, что позавчера первый полуфинал прошли исполнители из Боснии и Герцеговины, Молдовы, России, Греции, Португалии, Беларуси, Сербии, Бельгии, Албании и Исландии.
Кроме них в финале выступают учредители конкурса (Великобритания, Германия, Франция, Испания) и хозяйка Евровидения-2010 Норвегия.
Финал состоится 29 мая.
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