В Осло состоялся второй полуфинал Евровидения-2010.

По результатам зрительского голосования в финал прошли представители: Грузии, УКРАИНЫ, Турции, Израиля, Ирландии, Кипра, Азербайджана, Румынии, Армении, Дании.

Напомним, что позавчера первый полуфинал прошли исполнители из Боснии и Герцеговины, Молдовы, России, Греции, Португалии, Беларуси, Сербии, Бельгии, Албании и Исландии.

Кроме них в финале выступают учредители конкурса (Великобритания, Германия, Франция, Испания) и хозяйка Евровидения-2010 Норвегия.

Финал состоится 29 мая.