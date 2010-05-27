Немецкий фрегат в Севастополе (фото)

Германия расценивает визит в Севастополь корабля ФРГ «Нидерзаксен», прибывшего в город сегодня утром, как один из примеров сотрудничества с Украиной.

Об этом в Севастополе заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Украине Ганс-Юрген ГАЙМЗЁТ во время встречи с командующим Военно-Морских сил Украины Виктором МАКСИМОВЫМ и командиром фрегата ВМС Федеративной Республики Германия «Нидерзаксен» Андре ДИРКСОМ

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования ВМС Украины, во время встречи стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества, коснулись некоторых вопросов программы пребывания в Севастополе корабля ВМС ФРГ «Нидерзаксен».

В свою очередь командующий ВМС Украины отметил, что украинские моряки признательны немецким коллегам за сотрудничество, в частности во время многонациональных учений. Кроме того, В.МАКСИМОВ предложил немецкой стороне направить для участия в украинско-американских учениях «Си бриз» корабль ВМС ФРГ.

По информации пресс-центра, немецкий дипломат в разговоре с командующим ВМС Украины рассказал, что во время его вчерашней встречи с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО последним было подчеркнуто, что для украинского правительства является важным сотрудничество с Федеративной Республикой Германия. «Немецкая сторона расценивает визит в Севастополь нашего корабля одним из примеров такого сотрудничества», - отметил Г.-Ю.ГАЙМЗЁТ.

Как сообщал УНИАН, визит немецкого корабля в Севастополь продлится до 31 мая.

Фото Андрея Любимова / УНИАН