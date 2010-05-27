ГАИ провела спецоперацию "Двойник"

Сотрудники ГАИ в ходе спецопераций «Двойник» и «Авторазборка» выявили свыше 50 автомобилей-«двойников» и разыскали 240 похищенных автомашин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В частности, операция «Двойник» была проведена с 1 по 20 мая на территории Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Луганской, Херсонской областей и города Киева с целью предотвращения случаев эксплуатации автомобилей "двойников" и транспортных средств с непринадлежащими им номерными знаками.

Одновременно с 5 по 20 мая на территории Днепропетровской, Закарпатской, Киевской, Полтавской и Львовской областей проведены целевые мероприятий под условным названием "Авторозборка".

При наблюдении за дорожным движением работниками ГАИ организованы мероприятия по обязательной сверке номеров агрегатов остановленных транспортных средств с записями в регистрационных документах и с учетными базами Госавтоинспекции.

Основные усилия были сосредоточены на выявлении и пресечении фактов незаконного использования (эксплуатации) гражданами Украины автотранспортных средств, которые временно ввезены на таможенную территорию Украины физическими лицами - нерезидентами и находятся под таможенным контролем.

Также в ходе операции "Авторозборка" проводились обследования авторозборок, СТО и других объектов транспортной инфраструктуры разных форм собственности, во время которых проверялись имеющиеся там транспортные средства. Особое внимание было уделено проверке автотранспортных средств, которые не поставлены на временный или постоянный учет в подразделениях МРЭВ.

За указанный период задокументировано 326 фактов эксплуатации автомобилей с номерными знаками, которые им не принадлежат.

Так, работниками УГАИ ГУМВД Украины во Львовской области при осмотре "авторозборки" в городе Львове выявлено свыше 20 автомобилей престижных марок, которые ввезены в Украину контрабандным путем, среди них некоторые автомобили и комплектующие разыскивались Интерполом.

Сотрудниками УГАИ УМВД Украины в Луганской области был задержан автомобиль-"двойник" Honda Accord. Во время проверки было выяснено, что номер кузова поддельный, свидетельство о регистрации тоже с признаками подделки. По данному факту возбуждено уголовное дело.