В Киеве стартовал 18-й международный автосалон SIA'2010

Сегодня на территории Международного выставочного центра Киева начал работу 18-й Киевский международный автосалон SIA`2010, который будет проходить до 30 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, в этом году главное автомобильное событие Украины собрало под крышей Международного выставочного центра более четырехсот автокомпаний со всего мира.

Впервые в выставке участвуют компании из Индии, Малайзии, Молдовы, Эстонии. Уже традиционным является участие экспостендов из Китая, Польши и Турции. Предложения тайванских компаний в этом году представляет коллективный организатор.

Среди участников известные автобренды - Mercedes-Benz, Chevrolet, Opel, Hyundai, Kia, Renault, Lada, Groz, Subaru, SsangYong, Chery, Geely, ZAZ, Bogdan.

Среди премьер и новинок автосалона можно отметить Kia Venga, Hyundai Sonata и Hyundai ix35, кабриолет Е-класса от Mercedes-Benz, Opel Insignia, Chevrolet Cruze, Lada Priora Coupe, Lada Kalina Sport и вся линейка новых моделей от Renault.

Кроме того, в рамках главного автомобильного события года будет проходить несколько сопутствующих выставок и шоу: АвтоЭксклюзив´2010, Караванинг&Автотуризм´2010, Car&Tuning Show´2010.

Организаторами автосалона SIA`2010 являются Ассоциация украинских автопроизводителей «УкрАвтоПром» и выставочная компания «Автоэкспо».

Справка УНИАН. Компания «Автоэкспо» является одной из ведущих украинских выставочных фирм. Она создана в 1996 году. Основной вид деятельности - организация и проведение международных автосалонов SIA, туристических салонов «Украина» и международных специализированных выставок автомобильной и транспортной тематики.