15-летний юноша прыгнул с крыши многоэтажки и погиб
19:12, 25 мая 2010Разное
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Из-за ссоры с девушкой
В Кировограде 15-летний юноша погиб, прыгнув из крыши 9-этажного дома из-за недоразумения с девушкой.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления Министерства внутренних дел в области.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что парень на крыше дома выяснял отношения с девушкой. Подростки не поладили, после чего юноша прыгнул вниз.
Прохожие вызвали милицию и скорую помощь. Юноша был доставлен в реанимационное отделение детской областной больницы, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
По данному факту проводится проверка.
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