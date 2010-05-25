15-летний юноша прыгнул с крыши многоэтажки и погиб

В Кировограде 15-летний юноша погиб, прыгнув из крыши 9-этажного дома из-за недоразумения с девушкой.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления Министерства внутренних дел в области.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что парень на крыше дома выяснял отношения с девушкой. Подростки не поладили, после чего юноша прыгнул вниз.

Прохожие вызвали милицию и скорую помощь. Юноша был доставлен в реанимационное отделение детской областной больницы, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По данному факту проводится проверка.