Парк в украинском селе поддержат девять стран

Представители девяти стран-участников Межпарламентской ассамблеи СНГ намерены поддержать развитие «Парка Киевская Русь» (село Копачев Обуховского района Киевской области).

Об этом сообщил заместитель начальника экспертно-аналитического управления Межпарламентской ассамблеи СНГ Константин ПШЕНКО в комментарии корреспонденту УНИАН на фестивале Парка - «Киевская Русь ХIII ст.».

«Такой исторический проект – единственный на территории СНГ. Когда мы обсуждали на комиссии этот проект, все страны и их представители – а это и депутаты парламентов, и спикеры – все третьи лица стран СНГ, поддержали этот проект. Мы намерены принять ряд соответствующих документов о поддержке «Парка Киевская Русь». Это говорит о значимости этого проекта не только для Украины, но и для всего СНГ», - подчеркнул К.ПШЕНКО.

По его мнению, «Парк Киевская Русь» - «это то место, где история именно объединяет».

Представитель Межпарламентской ассамблеи СНГ отметил, что для него было приятно и неожиданно увидеть на фестивале представителей клубов реконструкций из Санкт-Петербурга.

«Они купили костюмы и сами сюда приехали – вот наглядная объединяющая роль истории - в проекте «Киевская Русь»», - сказал К.ПШЕНКО.

По его мнению, в историю важно не переносить современное мировоззрение, концепции. «Для людей того времени были другие ценности – и их надо понять. И как раз то, что здесь происходит (в «Парке Киевская Русь». – УНИАН), дает возможность наглядно понять наших предков», - отметил представитель Ассамблеи.

В свою очередь депутат Киевского областного совета Сергей ЗИМИН отметил актуальность вопроса исторической памяти в нашем государстве.

«Проект «Парк Киевская Русь» трудно переоценить. Он направлен на возрождение и популяризацию украинской культуры и исторического наследия. Я думаю, на уровне Киевской области будет принята программа, в которой будут предусматриваться мероприятия по «Парку Киевская Русь», - сказал он.

По словам советника главы Киевской областной администрации Евгения СЛИПИНСКОГО, на прошлой неделе проект «Парк Киевская Русь» получил поддержку губернатора Киевской области Анатолия ПРИСЯЖНЮКА .

«О Киевщине должны знать в других странах, и не только в Европе. Мы являемся центром славянской культуры – нужно, чтобы это знали все, нужно, чтобы этим гордились и наши дети в будущем. В дальнейшем будет оказываться поддержка проекту... Уже есть совместные идеи, все это будет воплощаться в жизнь. Хотелось бы, чтобы поскорее был воссоздан сам Детинец Киева. Тогда не только от созерцания шоу, которое воссоздает те времена, обычаи и традиции, мы могли бы еще почувствовать дух славянского народа, входя в древние храмы, пройдясь по улочкам, которые воссоздают то историческое прошлое», - отметил Е.СЛИПИНСКИЙ.

Говоря о трудностях, с которыми сталкивается «Парк Киевская Русь», автор проекта «Парк Киевская Русь», президент благотворительной организации «Славянский фонд» Владимир ЯНЧЕНКО отметил лишь ошибки метеорологов: «В дни фестивалей в Парке прогноз погоды постоянно обещает дождь, град и ветер. Это очень сильно заставляет волноваться... Но в день фестиваля в Киеве идет дождь, а в селе Копачев Обуховского района дождя нет...”.

В.ЯНЧЕНКО также добавил, что “самое главное, с чем мы работаем, – это с собственными душами, чтобы не опустились руки, и мы достигли той цели, которую себе наметили – то есть все возвели».

В эти выходные гости Парка увидели баталии, основанные на исторических событиях, - битвы русичей с кочевниками и европейскими завоевателями. Представители клубов реконструкций воссоздали баталии, которые могли происходить во времена XIII века, когда Киевская Русь была разгромлена, князья между собой ссорились, но затем находили мудрость и мирились. Гости праздника увидели театрализованные представления о том, как жили наши предки. Зрелищность мероприятия обеспечили специально приглашенные каскадеры.

Ночная битва, фаершоу, восточные и славянские танцы и грандиозный фейерверк стали наиболее яркой и запоминающейся частью фестиваля «Киевская Русь ХIII ст.».

Как сообщал УНИАН, 29-30 мая в «Парке Киевская Русь» пройдет празднование Дня Киева.

В театрализованном представлении будет воссоздана история возникновения Киева, согласно «Повести временных лет».

Также в эти дни в Парке состоится рок-концерт, на котором свои музыкальные программы представят 30 украинских рок-групп.

Кроме того, в «Парке Киевская Русь» пройдут ярмарка, мастер-классы по народным ремеслам, народные игры и забавы, также можно будет посетить средневековый тир (традиционный лук, метание ножей и др.).

Добраться до «Парка Киевская Русь» из Киева можно за 45 минут. В выходные дни с 09.00 в направлении “Парка Киевская Русь” курсируют автобусы от станции метро «Выдубичи» (остановка - дорога по направлению к Обухову перед железнодорожным мостом). Интервал движения - 30 минут. Цена проезда - 20 грн. Стоимость билета в фестивальный день - 80 грн., детский билет стоит 50 грн., для детей до 7 лет - бесплатно.

В День Киева цена взрослого билета составит 60 грн., детский билет будет стоить 40 грн., для детей до 7 лет - бесплатно.