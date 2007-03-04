В Киеве спасатели сняли со льдины на Днепре семерых рыбаков

В Киеве спасатели с помощью аэроглиссеров со льдины на Днепре семерых рыбаков.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вчера днем в столице работниками Киевского речного координационного аварийно-спасательного центра МЧС во время патрулирования на Днепре с помощью аэроглиссеров Т-501 в районе Южного моста спасены семеро рыбаков, которые находились на льду в опасном месте. Все они были сняты со льдины и в удовлетворительном состоянии доставлены на берег.