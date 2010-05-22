Американская карикатуристка извинилась перед мусульманами

Американская карикатуристка Молли Норрис извинилась перед мусульманами за то, что предложила в социальной сети Facebook объявить 20 мая днем рисования пророка Мухаммеда, что является кощунством для принявших ислам. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на BBC News.

Призыв Норрис привел к созданию группы "Everybody Draw Mohammed Day", собравшей десятки тысяч участников. Это, в свою очередь, вызвало протесты мусульман, а также появление групп как в поддержку, так и против идеи. В конечном итоге пакистанский суд из-за существования данной группы заблокировал доступ к Facebook жителям всей страны.

Все началось с того, что в апреле художница нарисовала карикатуру в знак протеста против отмены трансляции двухсотого эпизода мультсериала "Южный Парк" (South Park). Создателям сериала угрожали исламисты, которых возмутило то, что в данном эпизоде Мухаммеда одевают в костюм медведя. Карикатура содержала призыв ко всем рисовать пророка. Сама Норрис утверждает, что не имеет никакого отношения к популярной странице на Facebook, хотя там и упоминается ее имя.

Пакистан жестко регулирует доступ к интернет-ресурсам. Практически одновременно с Facebook был заблокирован YouTube, так как на нем, по мнению властей, также были размещены кощунственные материалы.