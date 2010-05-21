Способ жизни «Поколения U» исследуют социологи

Институт Горшенина объявил о начале годовой программы социологических исследований, посвященных молодому поколению

Как сообщили УНИАН в институте, 20 мая состоялся круглый стол «Поколение U и система высшего образования Украины», во время которого студенты, преподаватели и общественность обсудили, насколько современная система высшего образования соответствует запросам молодого поколения.

В Институте Горшенина отметили, что это исследование будет касаться так называемого «поколения U» – людей, рожденных уже в независимой Украине.

Эксперт Института Горшенина Марина ТКАЧЕНКО высказала мнение, что в общественной практике и в медийной среде, в частности, вообще нет запросов на сложные темы. По ее словам, намного проще обсудить, на каком языке вести преподавание или необходимо ли тестирование. «А почему всерьез не обсуждается - вернуть в среднюю школу латынь, логику и древнегреческий язык как инструменты формирования мышления или не вернуть? Считается, что жизнь общества складывается из других тем, и часто форма превалирует над содержанием», - отметила эксперт.

Она рассказала, что Институт Горшенина поставил задачу в течение 2010 года исследовать все, что определяет образ жизни «поколения U» – 17-20-летних украинцев, рожденных уже во времена независимости, а также их сверстников из других стран. М.ТКАЧЕНКО отметила, что сегодня они подошли к своему первому жизненному выбору – выбору профессии.

По ее словам, в исследовании примут участие студенты украинских, европейских, японских и американских вузов. «Мы хотим сравнить мировоззрение, жизненные проекты, представления молодежи о качестве жизни, уровне амбиций молодых людей, живущих в Украине и мире, их представления о мировой истории и культуре, их социальную активность. Нам показалось это важным», - подчеркнула эксперт.

Вице-президент Фонда Пинчука по вопросам науки и прав человека Валерий ВАКАРЮК, выступая на «круглом столе», отметил, что современное поколение молодых украинцев отличается от предыдущих, во-первых, по его словам, более высокой степенью толерантности и терпимости к вопросам, которые нам кажутся острыми. К примеру, он назвал вопросы языка, региональной принадлежности – «для них это несуществующая проблема».

В.ВАКАРЮК уверен, что понимание необходимости трансформации системы высшего образования у молодежи, несомненно, есть. «Они систему высшего образования в целом не признают как нормальную и качественную, хотя и хорошо себе отдают отчет в том, где они учатся и для чего. Самый большой ужас, на мой взгляд, состоит в том, что преимущественное большинство из них их понимает, что они совершенно не нужны своей стране», - отметил В.ВАКАРЮК. По его словам, многие из наших стипендиатов получают приглашения в аспирантуры ведущих университетов мира. «Молодой талантливый физик, к сожалению, знает, что если он хочет остаться в физике, он должен уехать из Украины – на время или навсегда. Молодые люди понимают, что наукой в Украине они заниматься не могут. И заказ на трансформацию системы высшего образования, по большому счету, должен исходить не от них, а от элиты страны и ее политического руководства. Такого заказа сейчас нет. Система высшего образования у нас для чего только не предназначена – для бизнеса, заработков, для социальной работы – но только не для того, чтобы готовить интеллектуальную элиту страны. Ученые здесь не нужны. И талантливая молодежь страдает от этого», - считает В.ВАКАРЮК.

Президент Донецкого института социального образования, директор Открытой педагогической школы Сергей ВЕТРОВ высказал мнение, что система высшего образования в Украине «феодальна по сути – и студенты, и преподаватели несвободны, они зависят от программы, от учебника; и церковна по существу – неважно, что там происходит, важно соблюдение ритуала и канонические тексты». Он считает, что образование как система давно перешло ту границу, когда его проблемы могли решаться внутри него силами специалистов образования. «Сегодня это уже невозможно. Образование давно стало проблемой общества, но пока не стало сознанием общества. Ошибкой является также поиск универсального решения для всего образования. Оно становится локальным, индивидуальным, и всех под одну крышу уже загнать нельзя. Но с устаревшей системой высшего образования бороться не стоит, она сама должна трансформироваться, умереть, уйти», - отметил С.ВЕТРОВ. По его словам, в образовании накопилось много качественно новых подходов и технологий. «И сегодня нам всем очень не хватает экспертизы образования. Экспертизы, которая, несомненно, должна осуществляться не государством, а обществом, и, пройдя которую, отечественные университеты и школы обрели бы определенный статус, сформировав своего рода свободную педагогическую зону», - считает эксперт

Директор Школы управленческого мастерства Елена СКОРИК отметила, что сегодня молодые люди отличаются потребностью изменить мир и занять в нем свое достойное место в нем. В то же время, считает эксперт, они в достаточной степени несамостоятельны, и осознают недостаток инструментов для таких трансформаций. И этих инструментов не дает им ни школа, ни университет. Е.СКОРИК высказала мнение, что молодежи нужен рядом значимый взрослый, который умеет правильно изменять мир. «Изменять правильно, не революциями и асоциальными вещами, а наше общество им не может сегодня этого обеспечить», - добавила она. По ее словам, еще одно отличие от предыдущих поколений – «клиповое сознание», при громадной возможности получения информации они не могут углубиться и проанализировать ее, у них отсутствует опыт умственной дисциплины. «Серьезным противоречием является также и то, что молодые люди, с одной стороны стремятся к самореализации, самостоятельности, а с другой - ожидают, что им в этом помогут – вузы, государство, родители. Еще одна проблема этой же самости – мы должны объяснять молодым людям, что успех в обществе достигается только в командной работе», - считает Е.СКОРИК.