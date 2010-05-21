В Феодосии поезд перерезал мужчину пополам

В Феодосии мужчина погиб под колесами поезда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, несчастный случай произошел на железнодорожном переходе.

"Житель Феодосии, 1955 года рождения, при неустановленных обстоятельствах попал под поезд. В результате происшествия тело перерезано пополам", - говорится в пресс-релизе.

Информация о ЧП поступила к спасателям 20 мая.

Сотрудники милиции проводят расследование.