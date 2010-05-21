В Феодосии поезд перерезал мужчину пополам
09:59, 21 мая 2010Разное
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Милиция ведет расследование
В Феодосии мужчина погиб под колесами поезда.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, несчастный случай произошел на железнодорожном переходе.
"Житель Феодосии, 1955 года рождения, при неустановленных обстоятельствах попал под поезд. В результате происшествия тело перерезано пополам", - говорится в пресс-релизе.
Информация о ЧП поступила к спасателям 20 мая.
Сотрудники милиции проводят расследование.
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