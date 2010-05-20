В Виннице застрелился следователь райотдела милиции

Следователь Старогородского райотдела милиции Винницы застрелился из табельного оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции начальник ГУ МВД в Винницкой области Валерий НОНИК.

По его словам, трагедия произошла 19 мая около 18.25. 23-летний следователь закрылся в служебном кабинете и выстрелил себе в висок.

В.НОНИК отметил, что самоубийство произошло в тот момент, когда в кабинете начальника райотдела милиции проходило совещание, а в кабинете, где произошла трагедия, не было никого.

"У нас были сомнения по поводу самоубийства, но эксперты-криминалисты сделали смыв рук и нашли на них остатки пороха", - добавил он.

В.НОНИК сообщил, что погибший работал в следственном управлении с февраля 2010 года и не вел резонансных уголовных дел, «Поэтому милиция не связывает самоубийство с его служебной деятельностью», - отметил он.

По факту самоубийства создана комиссия, в которую вошли представители прокуратуры и Министерства внутренних дел. Комиссия должна установить причину трагедии.