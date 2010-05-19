АэроСвит увеличил частоту рейсов между Киевом и Нью-Йорком

Компания «АэроСвит - Украинские авиалинии» увеличила частоту полетов между Киевом и Нью-Йорком с четырех до пяти раз в неделю.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, теперь к вылетам из украинской столицы во вторник, четверг, пятницу и воскресенье добавились также рейсы по субботам.

Согласно сообщению, нынешним летом по сравнению с летним периодом навигации 2009 г. на 35% – до 198 возрастает количество стыковок рейсов Киев - Нью-Йорк - Киев с другими маршрутами, обслуживаемыми украинским авиаперевозчиком. Это, по расчетам авиакомпании, позволит на 30% увеличить количество транзитных пассажиров, следующих в Нью-Йорк из других пунктов полетов «АэроСвита» с пересадкой в «Борисполе». Рост международного транзита на трансатлантическом направлении ожидается, прежде всего, за счет пассажирских потоков из Тель-Авива, Тбилиси, Стамбула, Москвы, Алматы, Астаны, Баку и Белграда.

Время отправления из столичного аэропорта «Борисполь» во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье – 13.35, прибытие в международный аэропорт имени Джона Кеннеди – 17.05 по местному времени. В обратном направлении самолет вылетает из Нью-Йорка в 19.05 и приземляется в столице Украины на следующий день в 12.05 (по киевскому времени).

Согласно сообщению, в летний период «АэроСвит» улучшил условия транспортировки через Атлантику багажа пассажиров. Если ранее они могли перевозить одну сумку/чемодан массой до 23 кг в экономическом классе и две - в бизнес-классе, то с введением летнего расписания допустимое количество единиц багажа для эконом- и бизнес-класса увеличено до двух и трех единиц соответственно, массой до 23 кг каждая.

Напомним, беспосадочный маршрут Киев – Нью-Йорк – Киев авиакомпания «АэроСвит» обслуживает с марта 2003 г. На линии используются дальнемагистральные самолеты Boeing 767. С мая 2003 г. перевозчик также выполняет регулярные полеты между Киевом и Торонто.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские Авиалинии» создана в 1994 году. Ее собственный флот в настоящее время состоит из 9 среднемагистральных самолетов Boeing 737 и 3 дальнемагистральных Boeing 767. Помимо этого совместно с другими украинскими перевозчиками–партнерами «АэроСвит» на ряде маршрутов использует самолеты Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 и Ан-148.