Новое руководство ЮГОКа вынуждает сотрудников увольняться?

Более 10 сотрудников администрации ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» (ЮГОК) были вынуждены подать заявления об увольнении, под давлением со стороны нового руководства комбината, захватившего управление предприятием.

Об этом сегодня в ходе видеоконференции заявил, законноизбранный председатель правления ЮГОКа, Сергей БАРАБАНОВ.

По его словам, преследования становятся нормой в отношении сотрудников ЮГОКа, пытающихся отстаивать законность на предприятии. «Под давлением сотрудников администрации ЮГОКа вынуждают писать заявления об увольнении по собственному желанию. В частности, уже уволены начальник финансового отдела комбината, заместитель главного инженера по развитию, помощник председателя правления по производству, главный бухгалтер и другие высококлассные специалисты, многие годы проработавшие на ЮГОКе», - подчеркнул председатель правления.

Особенное беспокойство, по его словам, вызывает ситуация сложившаяся вокруг бывшего главного бухгалтера комбината Нины КОЗЛОВСКОЙ, жизнь и здоровье которой находятся под угрозой. Вечером 8 мая 2010 года КОЗЛОВСКАЯ была задержана сотрудниками милиции в г. Кривом Роге. В течение десяти дней Н.КОЗЛОВСКАЯ удерживается сотрудниками милиции «Под давлением со стороны правоохранительных органов она была вынуждена написать заявление о том, что ее собираются похитить, однако 15 мая она опровергла свое же заявление. Все это свидетельствует о том, что она подвергается психологическому давлению. По моим данным, сейчас бывший главный бухгалтер комбината находится в реанимации под охраной милиции, связи с ней нет», - сообщил С.БАРАБАНОВ.

В целом, по его словам, законно избранному руководству ЮГОКа не дают возможности отстаивать свое право исполнять обязанности по управлению предприятием. «У меня не вызывает никаких сомнений, что силовые структуры Кривого Рога действуют по чьему-то плану, в частности это подтверждается тем фактом, что захватом ЮГОКа лично руководил начальник УВД Кривого Рога - ШМАТОВ. Я убежден, что их главная задача дать возможность рейдерам незаконно управлять предприятием. Есть законные решения собрания акционеров ЮГОКа и Наблюдательного совета комбината, которые сегодня игнорируются. Кто пытается хоть как-то защитить закон на ЮГОКе становится неугодным новому руководству и увольняется», - еще раз подчеркнул С.БАРАБАНОВ.

Подытоживая, он выразил надежду на то, что руководство Украины даст должную оценку, происходящему на ЮГОКе и накажет виновных в нарушении закона.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля этого года, руководство ЮГОК заявило об осуществлении рейдерской атаки на предприятие и силовом захвате его административного здания. По мнению начальника юридического отдела ЮГОКа Вячеслава ВОШКОЛУПА, попытка сменить руководство предприятия не имеет под собой никаких законных оснований.

По его словам, якобы назначенный исполняющим обязанности главы правления ЮГОКа Михаил КОРОЛЕНКО, который до этого работал в ОАО «Центральный ГОК», не предъявил действующей администрации предприятия никаких документов, подтверждающих его назначение. «Нам было сказано, что 30 апреля состоялось заседание Наблюдательного совета комбината, на котором и.о. главы Правления был назначен М.КОРОЛЕНКО, однако протокола этого собрания предъявлено не было. Его не видел и законноизбранный председатель правления ЮГОКа Сергей БАРАБАНОВ, кабинет которого был 30 апреля силой захвачен людьми М.КОРОЛЕНКО», - отметил начальник юротдела ЮГОКа и добавил: «Прибывший в офис ЮГОКа вслед за КОРОЛЕНКО Председатель наблюдательного совета комбината Геннадий КОРБАН категорически опроверг информацию о проведении заседания НС и о смене главы правления, однако его не пустили в кабинет главы правления, в котором уже находился М.КОРОЛЕНКО».

Он также подчеркнул, что не считает достаточным основанием для смены главы правления постановление Саксаганского районного суда Кривого Рога от 22 апреля 2010 года, которым якобы запрещается препятствовать М.КОРОЛЕНКО в исполнении обязанностей главы правления ЮГОКа.

В свою очередь, адвокат ОАО “ЮГОК” Татьяна ВАСИЛЮХА считает недействительным определение Саксаганского районного суда Кривого Рога о запрете любым физическим и юридическим лицам препятствовать в доступе и пребывании на территории ОАО “ЮГОК” Михаилу КОРОЛЕНКО. По ее мнению, данное решение суда заведомо неправосудно. “Обязать кого-то исполнять трудовые функции можно лишь решением суда, а не просто определением об обеспечении иска”, - подчеркнула адвокат.

Она заявила, что обратится в Апелляционный суд Днепропетровской области с жалобой на это неправосудное определение с просьбой о его отмене.