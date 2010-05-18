Генпродюсером группы каналов “1+1” стал Докаленко

Виталий ДОКАЛЕНКО назначен генеральным продюсером группы каналов “1+1”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе телеканала "1+1".

Кроме того, В.ДОКАЛЕНКО продолжит занимать должность генерального директора телеканала CITI, который входит в группу “1+1”. В сферу его ответственности на должности генерального продюсера будет входить собственное производство развлекательных проектов для всех каналов группы.

Согласно сообщению, бывший генеральный продюсер российского телеканала РЕН ТВ Дмитрий ВЕЛИКАНОВ присоединится к группе “1+1” как креативный продюсер.

“Руководство группы “1+1” ожидает, что новые члены команды улучшат качество развлекательного контента, привнесут в производство свежие идеи”, - отмечается в сообщении пресс-службы. По словам генерального директора группы Александра ТКАЧЕНКО, каналы уже определились с рядом проектов к осеннему сезону и готовы запустить их в производство.

*** В.ДОКАЛЕНКО был президентом Национальной телекомпании Украины, руководил телеканалом ТОНИС, был главным режиссером Нового канала. Сейчас он занимает должность генерального директору телеканала CITI.

Д.ВЕЛИКАНОВ имеет опыт работы на телевидении в должностях ведущего, режиссера и продюсера. До 2004 года он руководил продакшном и был первым заместителем вице-президента телеканала MTV-Россия, затем – генеральным продюсером телеканала ДТВ. С 2008 года занимал должность генерального продюсера телеканала РЕН ТВ.