ЕС призывает к защите фундаментальных прав сексменьшинств

Европейский Союз призывает к защите фундаментальных прав сексуальных меньшинств.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в специальном заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности, вице-президента Еврокомиссии Кэтрин ЭШТОН от имени Евросоюза по случаю Дня против гомофобии, который отмечается сегодня.

“ЕС отвергает и осуждает любые проявления гомофобии, поскольку это является вопиющим нарушением человеческого достоинства”, - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что дискриминация по сексуальной ориентации и половой идентичностью не отвечает базовым принципам, на которых был создан ЕС.

“Европейский Союз глубоко обеспокоен нарушениями прав человека и фундаментальных свобод на основе сексуальной ориентации и половой идентичности, где бы они не происходили, и, в частности, применением смертной казни на этом основании”, - говорится в заявлении ЕС.

Евросоюз также призвал державы мира принять необходимые меры для того, чтобы сексуальная ориентация и половая самоиндентификация не становились поводом для уголовного преследования, а нарушения прав человека в отношении сексуальных меньшинств - тщательным образом расследовались.

К заявлению ЕС также присоединились страны-кандидаты Хорватия и бывшая югославская республика Македония, а также Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Армения.