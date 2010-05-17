На границе Украины с Польше вырос поток грузовых автомобилей

Пограничная служба Польши зафиксировала в первом квартале текущего года 1,015 млн. пересечений границы с Украиной, что на 9,2% больше показателя первых трех месяцев 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно данным польских пограничников, самый большой рост зафиксирован в потоке грузовых автомобилей.

В январе-марте общую границу в обоих направлениях пересекло более 130 тыс. грузовых авто, что на 17,6% больше показателя первых трех месяцев 2009 года.

Частные автомобилисты пересекли границу более 960 тыс. раз, что на 8,3% больше прошлогодних показателей.

В то же время в первом квартале сократилось движение пассажирских автобусов - на 1,7% - до 13,8 тыс. пересечений.