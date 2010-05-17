В Полтаве из окна детской больницы выпал 4-летний ребенок
13:25, 17 мая 2010Разное
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Мама сама поставила на подоконник
В Полтаве из окна 2-го этажа областной детской больницы выпал 4-летний ребенок.
Как передает кореспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в Главном управлении МЧС Украины в Полтавской области.
По их данным, ребенок выпал из окна палаты утром 15 мая. На подоконник его поставила мама, чтобы он подышал воздухом. Он оперся об москитную сетку, которая не выдержала, и ребенок выпал. Он получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб туловища.
Его госпитализировали в реанимационное отделение городской детской больницы.
Состояние пострадавшего - стабильно тяжелое. Проводится расследование инцидента.
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