В Севастополе автомобиль Renault сорвался со скалы

В Севастополе, на мысе Фиолент, легковой автомобиль Renault Kengo сорвался со скалы высотой 70 м.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие аварии пострадал водитель и уничтожен автомобиль.

Спасателями Севастопольской горной поисково-спасательной группы Крымского поисково-спасательного отряда МЧС Украины пострадавшего, с помощью специального снаряжения, достали из автомобиля, подняли наверх и передали врачам для госпитализации.