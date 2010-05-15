Трипольскому поселению в Хмельницкой области угрожает уничтожение

В селе Грушка Каменец-Подольского района Хмельницкой области трипольское поселение оказалось под угрозой уничтожения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заведующий отделом охраны памятников истории и культуры при Управлении культуры, туризма и курортов областной государственной администрации Сергей ШПАКОВСКИЙ.

“В этом селе мы видим последствия бездеятельности органов местного самоуправления и исполнительной власти. В настоящее время уже разрушена часть трипольского поселения. Кроме того, сейчас решается вопрос отчуждения ценного, с точки зрения археологии, земельного участка, на котором частный предприниматель хотел построить большой свинокомплекс”, - отметил он.

По его словам, обнаруженное поселение является уникальным, поскольку культурный слой здесь залегает достаточно плотно на территории около 20 гектаров.

“Но многие памятники остаются в частной собственности. В настоящее время стоит вопрос об отчуждении или выкупе более 230 гектаров земли, которые стали коллективной собственностью в 90-е годы. Эти земли имеют историко-культурное значение и, согласно действующему законодательству, будут возвращены в государственную собственность”, - объяснил заведующий отделом охраны памятников.

Справка УНИАН. В Хмельницкой области в государственном реестре находятся 123 памятника, из которых 11 являются памятниками национального значения.