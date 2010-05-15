В Польше задержали украинца, который вел похищенный в Германии "Audi"
02:35, 15 мая 2010Разное
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Дело передано полиции в Перемышле
Польские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался вывезти из Польши похищенный в Германии автомобиль “Audi”.
Об этом УНИАН сообщили в Подкарпатском отделе Пограничной службы Польши.
Автомобиль стоимостью около 50 тысяч долларов, за рулем которого был 42-летний водитель, задержали польские сотрудники пограничного пункта Медика-Шегины (Львовская область).
Дело передано полиции в Перемышле.
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