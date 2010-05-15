В Польше задержали украинца, который вел похищенный в Германии "Audi"

Польские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался вывезти из Польши похищенный в Германии автомобиль “Audi”.

Об этом УНИАН сообщили в Подкарпатском отделе Пограничной службы Польши.

Автомобиль стоимостью около 50 тысяч долларов, за рулем которого был 42-летний водитель, задержали польские сотрудники пограничного пункта Медика-Шегины (Львовская область).

Дело передано полиции в Перемышле.