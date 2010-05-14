Грибок поразил опийный мак в Афганистане

Серьезная болезнь поразила опийный мак в Афганистане, говорит глава Управления ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) Антонио Мария Коста.

На Афганистан приходится 92% мирового производства опия, но в этом году, как сказал Коста в интервью Би-би-си, грибковым заболеванием поражена половина всех маковых полей в стране, из-за чего урожай по сравнению с прошлогодним может сократиться на четверть.

Уже сегодня, по словам руководителя ЮНОДК, цены на опиум в регионе выросли практически на 50%.

Все это, добавил Коста, может сказаться на доходах, которые получают группировки афганских повстанцев, в частности, талибы, у которых имеются большие запасы наркотика.

Особенно этому грибковому заболеванию, по его словам, подвержен мак, произрастающий в провинциях Гильменд и Кандагар, являющихся, с одной стороны, основными производителями опия, а с другой, - оплотом боевиков.

Все это наводит местных крестьян на мысли о том, что болезнь распространяют солдаты НАТО, признает Коста, но добавляет: этот грибок появляется сам с периодичностью в несколько лет.

"Не вижу причин верить чему-то подобному, - говорит он. - Опийные посадки болеют в Афганистане достаточно регулярно". В последний раз, напоминает функционер ООН, такая вспышка наблюдалась здесь четыре года назад.