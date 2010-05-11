Top-100 самых сексуальных женщин мира

Американский журнал для мужчин Maxim обнародовал очередной рейтинг самых сексуальных женщин мира. В 2010 году составители списка отдали первую строчку певице Кэти Перри, всемирную известность которой принес сингл "I Kissed A Girl".

Второе место досталось 23-летней модели Бруклин Декер (Brooklyn Decker). Она долгое время сотрудничает с модным брендом Victoria`s Secret, а также известна тем, что является супругой американского теннисиста Энди Роддика.

Замыкает тройку самых сексуальных женщин по версии Maxim актриса Зои Салдана. Известность ей принесла одна из главных ролей в киноленте "Аватар", установившей несколько рекордов в области кинематографа.

Кроме того, в десятке лидеров оказались "чемпионка" прошлых лет Меган Фокс, певица Рианна, а также лос-анджелесская знаменитость Ким Кардашьян. Также стоит отметить, пишет Лента.ру, присутствие в списке Скарлет Йоханссон (14-е место), Кристины Агилеры (18) и Милы Йовович (21). Многолетний лидер и мать шестерых детей Анджелина Джоли в этом году удостоилась только 38-го места. Помимо прочих, ее опередила молодая подруга боксера Владимира Кличко Хэйден Панеттьер (30).

Самая сексуальная женщина прошлого года - звезда "Доктора Хауса" Оливия Уайльд - в этом году довольствовалась лишь 20-м местом.

Полный список с фотографиями на сайте журнала.

29 апреля свою версию Тор-100 самых сексуальных женщин обнародовал журнал FHM.