Водитель иномарки врезался в остановку, погибли двое детей

Вчера вечером в селе Новоселки Макаровского района Киевской области водитель легкового автомобиля „Мицубиси” совершил наезд на группу людей, которые находились на остановке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли двое детей – 9-летний ребенок, который находился в автомобиле, и 7-летний, находившийся на остановке. Еще двое людей в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение центральной районной больницы.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за минувшие сутки на территории страны зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 12 человек и 101 – травмирован.