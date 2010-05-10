Археологи не могут поднять с глубины уникальный советский танк (фото)

В селе Иванковцы Волочисского района Хмельницкой области специалисты Института археологии НАНУ отложили раскопки 52-тонного советского танка КВ-2 ("Клим Ворошилов-2"), затонувшего во время Великой Отечественной войны.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель экспедиции, научный сотрудник Института археологии НАНУ Виктор ВАХОНЕЕВ.

По его словам, имеющееся оборудование у специалистов не дает возможности поднять танк из глубины 8 метров.

“На поверхность удалось поднять лишь несколько деталей: фрагмент гусеницы с двумя десятками траков, один из задних катков, триплексы, коробку для аккумуляторов. Кроме того, достали советскую винтовку Мосина и немецкий автомат МП-38”, - рассказал В.ВАХОНЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, в начале июля 1941 года танк КВ-2 сорвался с деревянного моста во время отступления советских войск. Находку собирались передать в историко-архитектурный музей “Киевская крепость”. На сегодняшний день из 334 выпущенных в 1941-1943 гг. в Ленинграде машин этой модели, сохранился лишь один КВ-2, который экспонируется в Центральном музее Вооруженных сил в Москве (фото).