В Севастополе развернули огромную Георгиевскую ленту

Рекордных размеров Георгиевскую ленточку - 300 метров в длину и 3 метра в ширину - торжественно развернули сегодня в Севастополе. Как передает корреспондент УНИАН, в разворачивании ленточки, изготовленной из искусственного шелка в местном ателье «Трембита», приняли участие лицеисты Академии ВМС Украины.

Представитель национального проекта «Книга рекордов Украины - аккредитованного партнера «Книги рекордов Гиннеса» Игорь ПИДЧЕБИЙ вручил соответствующее свидетельство представителю «Спортивно-туристического центра «Севастопольский бриз» Василию СТАДОЛЬСКОМУ.

В церемонии разворачивания Георгиевской ленточки приняли участие заместитель главы Севастопольской городской госадминистрации Ирина ЦОКУР и заместитель председателя горсовета Петр КУДРЯШОВ, представители общественности. И.ЦОКУР во время выступления, в частности, подчеркнула, что ни в одном другом городе Украины в эти дни не проводится столько торжественных и ярких мероприятий, посвященных 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, как в городе-герое Севастополе.

В плане городских мероприятий данная акция называется «Самая длинная Георгиевская ленточка» - установление и регистрация мирового рекорда».