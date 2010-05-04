В ДТП пострадала 10-месячная девочка

В Симферополе в дорожно-транспортном происшествии пострадала 10-месячная девочка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, авария произошла 3 мая на перекрестке улиц Чехова и Пролетарской в центре крымской столицы.

Рейсовый автобус "Вольво", следовавший по маршруту "Одесса - Севастополь - Ялта", столкнулся с автомобилем ГАЗ-53. В результате ДТП пострадала пассажир автобуса - девочка в возрасте 10 месяцев. Она доставлена в Крымскую республиканскую детскую больницу с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга". Состояние ребенка - средней степени тяжести.

Кроме того, получил травму пассажир автомобиля ГАЗ, мужчина 1985 года рождения. Он доставлен в 6-ю городскую больницу г. Симферополя с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, травма живота, политравма, алкогольное опьянение". Его состояние тяжелое. Водитель автомобиля ГАЗ, мужчина 1958 года рождения, доставлено в РКБ им. Семашко с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушиб грудной клетки и живота". Его состояние также оценивается медиками как тяжелое.