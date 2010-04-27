Можно ли придумать издевательство для этой страны циничнее, чем памятник Сталину?

Однажды я себя спросил о таком: какое историческое событие могло бы оказаться самым фатальным в моей жизни, если оно имело бы иное развитие и завершилось иначе? Ответ я искал недолго: путч ГКЧП в августе 1991-го. Не знаю, что со мной происходило бы на протяжении последующих лет, но уверен, что не было бы ничего хорошего. И это, наверное, еще мягко сказано – ничего хорошего.

Но почему-то мне кажется, что даже в этом случае, даже если бы победил путч, мне все равно не пришлось бы жить в стране, где ставят памятники Сталину. Так далеко даже они бы не зашли.

И вот я живу в стране, где это вскоре должно произойти. Можно ли выдумать для этой страны издевательство циничнее и более нечеловеческое? Что это за орда такая пришла, чтобы так над ней надругаться? Что это, инопланетяне, зомби, мутанты?

Конечно, мы разные в разных регионах. И наши герои (к сожалению, такая история страны без государства) могут быть разными. Если бы в Запорожье ставили памятник Махно, я уважал бы это решение. Но Сталину?! Мне это приснилось? Нам всем – приснилось? Когда же мы вырвемся из этого безумного кошмара?

Неужели саоме фатальное в моей жизни событие все-таки произошло? Начиная с 11 марта 2010 года мы живем на оккупированной территории. Захватчик сидит в столице и называет себя руководством нашей страны. Захваченную территорию он метит собственными идолами. Он ошеломляет нас молниеносностью и грубостью.

Остается повторять тривиальности, к сожалению, так нашим обществом и не усвоенные: народ с атрофированной исторической памятью не выживет. Это слишком важный орган, без исторической памяти не живут. Народ, который допускает в своем доме памятники своих палачей, демонстрирует полную потерю каких-либо рефлексов самосохранения и становится соучастником надругательства над собственными предками. Это уже последняя грань вырождения.

Как этого не допустить? Как остановить этот враждебный блицкриг?

Кажется, нам не оставили вариантов. Есть только один, и начинать следует немедленно.

Юрий Андрухович